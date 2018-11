Zusätzliches Benefiz-Länderspiel in 2019 sorgt für Terminnot

Frankfurt/Main (SID) - Das zusätzliche Benefiz-Länderspiel der Nationalmannschaft im kommenden Jahr bringt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Terminnot. "Die Verschiebung bringt uns in die Situation, dass wir im sehr vollen Länderspiel-Kalender 2019 mit zehn EM-Qualifikationsspielen noch Platz für ein elftes Spiel finden müssen", sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge der Sport Bild: "In welcher Form und welchem Format wir das umsetzen, wird derzeit intern besprochen."

Die Nationalelf wird 2019 zu einem Benefizspiel antreten © SID

Das Benefizspiel hätte laut Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) turnusmäßig eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollen. Dies hätte aber im Vorfeld der WM "aus sportlichen Erwägungen" nicht gepasst, argumentierte Osnabrügge. 2019 werde es aber "auf jeden Fall wieder ein Benefizspiel geben, und danach wollen wir 2020 auch wieder zum ursprünglichen Zweijahres-Rhythmus zurückkehren."

Von den etwa 4,5 Millionen Euro, die mit einem Benefiz-Länderspiel eingenommen können, kommt ein Drittel der Bundesliga-Stiftung zugute. Der Rest fließt an die DFB-Stiftungen.