Zuschauerrekord bei der Handball-WM: Schon 837.000 Besucher

Köln (SID) - Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark vermeldet bereits vor dem Halbfinale einen Zuschauerrekord. Bisher sahen insgesamt 837.000 Besucher in Berlin, Köln, München, Kopenhagen und Herning die 92 Spiele in Vor-, Haupt- und Platzierungsrunde. Den bisherigen Rekord hielt die WM 2007 in Deutschland mit insgesamt 750.000 Zuschauern.

Volle Hallen bei der Handball-WM © SID

"Wir waren selbst dann voll besetzt, wenn die deutsche Mannschaft nicht gespielt hat", sagte Andreas Michelmann, Präsident der Deutschen Handballbundes (DHB): "Daran sieht man, was diese WM für den Handball bedeutet." DHB-Vizepräsident Bob Hanning wertet die gesamte WM bereits vor den K.o.-Spielen als vollen Erfolg: "Es ist alles so aufgegangen, wie wir es uns vorgestellt hatten - und sogar noch ein bisschen besser."