Zverev: "Brauchte Zeit, um mein Tennis in Ordnung zu bringen"

Melbourne (SID) - Alexander Zverev (20) fühlt sich trotz seines holprigen Starts ins Tennisjahr 2018 beim Hopman Cup bereit für die Australian Open in Melbourne. "Perth habe ich immer zur Off-Season gezählt", sagte der Weltranglistenvierte am Samstag: "Ich brauchte Zeit, um mein Tennis wieder in Ordnung zu bringen. Mittlerweile fühle ich mich körperlich und spielerisch sogar besser als im vergangenen Jahr."

Alexander Zverev will bei den Australian Open überzeugen © SID

Zverev hatte beim Mixed-Turnier an der australischen Westküste in der ersten Januarwoche drei seiner vier Einzel verloren, es sei ihm jedoch klar gewesen, "dass ich da noch nicht mein bestes Tennis spiele". Erst kurz vor Weihnachten war der gebürtige Hamburger auf den Court zurückgekehrt, zuvor hatte in der kurzen Saisonvorbereitung die Athletik im Mittelpunkt gestanden.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Zverev am Dienstag auf den Italiener Thomas Fabbiano, in der dritten Runde könnte es zum Duell mit seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa kommen. "Hoffentlich schaffen wir beide es, dann wird es ein interessanter Tag", sagte Zverev. Das erste Aufeinandertreffen der Brüder auf der Profitour wäre "ein glücklicher Moment für die ganze Familie. Aber davon sind wir noch weit entfernt."