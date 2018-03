Zverev-Brüder schon raus, Kerber kämpft sich weiter

Indian Wells (SID) - Deutschlands Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) ist beim ATP-Turnier in Indian Wells/Kalifornien überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 20-Jährige unterlag nach einem Freilos in der ersten Runde dem Portugiesen Joao Sousa 5:7, 7:5, 4:6. Auch für seinen älteren Bruder Mischa Zverev war in der zweiten Runde Endstation.

Alexander Zverev scheitert am Portugiesen Sousa © SID

Der 30-Jährige verlor gegen den an Position 18 gesetzten US-Amerikaner Sam Querrey 4:6, 5:7. Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 31) ist damit der einzig verbliebene Deutsche in der Herren-Konkurrenz.

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber kämpfte sich in der kalifornischen Wüste dagegen erfolgreich in die dritte Runde. Kerber besiegte die Russin Jekaterina Makarowa nach anfänglichen Schwierigkeiten noch mit 3:6, 6:4, 6:2. Die Partie war am Samstag kurz nach dem Beginn des zweiten Satzes wegen Regens abgebrochen worden. In der dritten Runde trifft die zweimalige Grand-Slam-Siegerin auf die Russin Jelena Wesnina.

Auch der Weltranglistenerste Roger Federer war am Wochenende zunächst vom Regen ausgebremst worden. Am Sonntag setzte sich das Schweizer Tennis-Idol gegen den Argentinier Federico Delbonis 6:3, 7:6 (8:6) durch und trifft nun auf den Serben Filip Krajinovic.

Der frühere Weltranglistenerste Novak Djokovic unterlag bei der Rückkehr nach einer Operation am Ellbogen dem japanischen Qualifikanten Taro Daniel 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. "Es fühlte sich wie mein allererstes Match an. Wirklich seltsam. Ich habe den Rhythmus komplett verloren", sagte Djokovic nach dem Match.