Zverev, Djokovic und Nadal bei US-Open-Generalprobe - Kerber verzichtet

Köln (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic, Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev und auch French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal haben ihren Start für die US-Open-Generalprobe zugesagt. Dies teilte die Männer-Tour ATP am Mittwoch mit. Insgesamt sind acht Top-Ten-Spieler beim Western & Southern Open (20. bis 28. August), dem ATP-Restart nach der Coronapause, am Start. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber hingegen verzichtet auf die Damenkonkurrenz an identischer Stelle - und damit wohl auch auf ihre Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York (ab 31. August).

Zverev und Djokovic sagen für US-Open Generalprobe zu © SID

Die Kielerin hatte zuletzt aufgrund der angespannten Coronalage und internationaler Reisebeschränkungen ihre Bedenken kundgetan. Durch ihren Verzicht dürfte klar sein, dass Kerber sich auf die French Open in Paris (ab 27. September) konzentriert.

Das eigentlich in Cincinnati beheimatete Masters soll unmittelbar vor den US Open ebenfalls auf der Anlage von Flushing Meadows ausgetragen werden und als Generalprobe auch für das Hygiene- und Schutzkonzept dienen.

Der Serbe Djokovic und auch der Weltranglistensiebte Zverev (Hamburg) hatten sich im Frühsommer als Kritiker des Konzepts hervorgetan. Die Profis sollen unter erheblichen persönlichen Einschränkungen während der gesamten Zeit abgeschirmt in einer "Blase" leben.

Womöglich hat aber die wenig ruhmreiche Rolle des Duos bei der von Djokovic mitorganisierten Adria-Tour im Juni eine Rolle bei der Zusage gespielt. Djokovic infizierte sich ebenso wie weitere Starter mit dem Coronavirus. Die Adria-Tour erfuhr wegen des Nicht-Einhaltens von Abständen und prall gefüllten Tribünen viel Kritik.

Vom Spanier Nadal (ATP-2.) war erwartet worden, dass er sich auf den Gewinn seines 13. French-Open-Titels konzentriert - der 34-Jährige trainierte zuletzt fast ausschließlich auf Sand. Allerdings ist es den Spielern in der derzeitigen Lage erlaubt, sich kurzfristig von Turnieren abzumelden, ohne Repressalien fürchten zu müssen.

Auch der Österreicher Dominic Thiem (ATP-3.), zweimaliger Finalist in Roland Garros und ebenfalls Teilnehmer der Adria-Tour, wird bei der US-Open-Generalprobe am Start sein. Als zweiter Deutscher hat der Warsteiner Jan-Lennard Struff (ATP-34.) gemeldet.

Bei den Damen sind fünf Top-Ten-Spielerinnen am Start, darunter die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams (USA/WTA-9.). Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) verzichtet ebenso wie die zweitplatzierte Rumänin Simona Halep.