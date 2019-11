Zverev am Jahresende die Nummer sieben der Welt

Köln (SID) - Alexander Zverev beendet das Tennisjahr als Nummer sieben der Welt. Deutschlands Spitzenspieler war im Halbfinale der ATP-Finals in London an dem Österreicher Dominic Thiem gescheitert, der durch den Finaleinzug auf Platz vier kletterte. ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) bleibt Sechster. Als Nummer eins geht der Spanier Rafael Nadal ins Jahr 2020, Novak Djokovic (Serbien) ist Zweiter vor Roger Federer (Schweiz).

Alexander Zverev beendet das Tennisjahr auf Platz sieben © SID

Jan-Lennard Struff (Warstein) ist auf Rang 35 zweitbester Deutscher vor Philipp Kohlschreiber (79/Augsburg) und Dominik Koepfer (94/Furtwangen). Für Zverev stehen in dieser Woche fünf Schaukämpfe gegen Federer in Südamerika auf dem Plan, kurz vor dem Jahreswechsel kommt wohl noch ein weiteres Show-Event in China dazu.

Zudem kündigte der Hamburger an, sich im Dezember aufgrund einer Hornhautverkrümmung in New York einer Augen-Operation unterziehen zu wollen.