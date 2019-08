Zverev bei Federer-Management Team8 unter Vertrag

New York (SID) - Im Wirbel um sein Management hat der deutsche Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. Der 22-Jährige teilte am Freitag im Vorfeld der US Open in New York mit, dass er fortan von Team8 vermarktet werde, der von Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gegründeten Agentur. Die Vereinbarung wurde bereits nach dem ATP-Turnier in Zverevs Geburtsstadt Hamburg getroffen.

Alexander Zverev wird zukünftig von Team8 vermarktet © SID

Der Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apey sei hingegen noch nicht beigelegt. "Das andere ist immer noch nicht erledigt. Da gibt es immer noch viel Kopfschmerzen drumherum", sagte Zverev, zeigte sich aber dennoch erleichtert. Jetzt könne sich "jemand anderes um mich kümmern und ich habe mehr freie Zeit für mich selber". Unter anderem werde er künftig von Federer-Manager Godsick persönlich betreut.