Zverev beim Saisonfinale zunächst gegen Nadal, Medwedew und Tsitsipas

Köln (SID) - Titelverteidiger Alexander Zverev hat sich selbst in eine "interessante" Gruppe für das ATP-Saisonfinale in London gelost. Der gebürtige Hamburger trifft in der Vorrunde des Elite-Turniers (10. bis 17. November) auf den Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) sowie Daniil Medwedew (Russland) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Die nach Andre Agassi benannte Gruppe mit den "drei Jungen und Rafa" sei "sehr interessant und offen", sagte Zverev.

Saisonfinale: Alexander Zverev (r.) trifft auf Nadal © SID

Für die Björn-Borg-Gruppe zog der 22-Jährige zum gesetzten Vorjahresfinalisten Novak Djokovic (Serbien) den sechsmaligen Turniersieger Roger Federer (Schweiz), Dominic Thiem (Österreich) und Finaldebütant Matteo Berrettini (Italien). Die beiden jeweils Gruppenersten ziehen ins Halbfinale ein. In der K.o.-Runde hatte sich Zverev im vergangenen Jahr gegen Federer und Djokovic durchgesetzt und damit seinen bislang größten Titel gewonnen.

In diesem Jahr dürfte Zverev zum Auftakt gegen den zuletzt angeschlagenen Nadal spielen. Der 33-Jährige hatte sich vor seinem Halbfinale am vergangenen Samstag beim Masters in Paris an der Bauchmuskulatur verletzt, gab aber nun vorsichtig Entwarnung. Am Donnerstag oder Freitag werde er in der o2-Arena mit dem Aufschlagtraining beginnen, schrieb Nadal bei Twitter.

Für den 19-maligen Grand-Slam-Sieger geht es in London nicht nur um seinen ersten Titel bei den ATP Finals, sondern auch um das Überwintern auf Platz eins im Ranking. Nadal startet mit 640 Punkten Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Djokovic ins Turnier, übersteht er die Gruppenphase, hält er den Wimbledonsieger auf Distanz.