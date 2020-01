Zverev erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale

Melbourne (SID) - Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Grand Slams. Bei den Australian Open zog er nach dem Verlust des ersten Satzes gegen Stan Wawrinka (Schweiz) souverän mit 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 als erster Deutscher seit Tommy Haas 2009 in Wimbledon in die Runde der letzten Vier bei einem der vier großen Turniere ein.

Zieht in Melbourne ins Halbfinae ein: Alexander Zverev © SID

Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev nun auf den Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) oder den Weltranglistenfünften Dominic Thiem (Österreich). Gegen beide hat der 22 Jahre alte Weltranglistensiebte eine negative Bilanz. Als bislang letzter Deutscher hatte 2003 bei den Australian Open Rainer Schüttler das Endspiel bei einem Grand Slam erreicht.