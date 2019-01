Zverev folgt Kerber in die dritte Runde der Australian Open

Melbourne (SID) - Alexander Zverev ist Wimbledonsiegerin Angelique Kerber nach einer Zitterpartie als einziger deutscher Tennisprofi in die dritte Runde der Australian Open gefolgt. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg setzte sich am Donnerstagabend in Melbourne gegen den Franzosen Jeremy Chardy nach 3:46 Stunden 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1 durch.

Schreit seine Freude heraus: Alexander Zverev © SID

Zverev verwandelte um 0.15 Uhr Ortszeit seinen zweiter Matchball. Kerber (Kiel/Nr. 2) hatte bereits am Mittwoch ihr Zweitrundenmatch gewonnen.

Zverev trifft am Samstag auf den Australier Alex Bolt, der 155. der Weltrangliste war durch eine Wildcard ins Hauptfeld gekommen und bezwang am Donnerstag völlig überraschend den an Position 29 gesetzten Franzosen Gilles Simon. Zverev war in den vergangenen zwei Jahren beim Grand-Slam-Auftakt Down Under jeweils in der dritten Runde ausgeschieden.