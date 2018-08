Zverev gegen Zverev: Bruderduell in Washington

Washington (SID) - Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim Hartplatz-Turnier in Washington D.C. problemlos in das Achtelfinale eingezogen und duelliert sich dort zum ersten Mal in seiner ATP-Karriere mit seinem älteren Bruder Mischa. Der 21 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg gewann am Mittwoch (Ortszeit) seine Auftaktpartie gegen den Tunesier Malek Jaziri mit 6:2, 6:1. Das Spiel des topgesetzten Zverev war in der Nacht zuvor unterbrochen worden.

Mögliche Konkurrenten: Mischa (l.) und Alexander Zverev © SID

"Das wird spannend. Wir wollen beide gewinnen, wir sind beide aufgeregt", sagte Alexander Zverev mit Blick auf das bevorstehende Duell und ergänzte mit einem Augenzwinkern. "Früher haben wir im Hinterhof das Wimbledon-Finale nachgespielt. Da hat er mich immer geschlagen. Ich hoffe, dass es diesmal anders wird."

Mischa Zverev (Nr. 15) hatte zuvor in seiner ersten Turnierbegegnung den US-Amerikaner Tim Smyczek mit 6:2, 7:6 (9:7) bezwungen. Wie sein neun Jahre jüngerer Bruder hatte er in der ersten Runde von einem Freilos profitiert.