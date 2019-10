Zverev gewinnt im Doppel mit Isner gegen Krawietz/Mies

Peking (SID) - Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking durch einen Sieg gegen die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) auch im Doppel die nächste Runde erreicht. Der 22-Jährige setzte sich an der Seite des US-Aufschlagriesen John Isner mit 4:6, 7:5, 10:7 gegen das an Nummer vier gesetzte Duo durch. Die Entscheidung fiel im sogenannten "Champions-Tiebreak".

Sieg des deutschen Spitzenspielers Alexander Zverev © SID

Nächste Gegner für Zverev/Isner sind im Viertelfinale die Russen Karen Chatschanow und Andrej Rublew. Im Einzel trifft der Weltranglistensechste Zverev nach seinem Erstrundenerfolg gegen Frances Tiafoe (USA) in der Nacht zum Mittwoch auf den aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime.