Zverev gewinnt in Acapulco Achtelfinale gegen Gojowczyk

Acapulco (SID) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Acapulco das "deutsche" Achtelfinale gegen Peter Gojowczyk gewonnen und steht erstmals in dieser Saison in einem Viertelfinale. Der 20-Jährige aus Hamburg setzte sich gegen den Münchner mit 7:6 (8:6), 6:3 durch. In der Runde der letzten Acht trifft er auf Ryan Harrison aus den USA.