Zverev in Paris nun gegen Franzosen Herbert

Paris (SID) - Tennisstar Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf den Lokalmatadoren Pierre-Hugues Herbert. Der 29 Jahre alte Franzose, Nummer 78 der Weltrangliste, setzte sich am Montag mit 6:3, 6:2, 6:3 gegen den Qualifikanten Michael Mmoh aus den USA durch.

Zverev hatte sein ersten Duell in Paris am Sonntagabend mit 7:5, 6:2, 6:4 gewonnen und dabei bis auf eine Eingewöhnungsphase im ersten Satz eine souveräne Vorstellung gezeigt. Bei den US Open war der 23 Jahre alte deutsche Topspieler erstmals in seiner Karriere in das Finale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen.

