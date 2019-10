Zverev in Peking im Viertelfinale - nun gegen Querrey

Peking (SID) - Der Weltranglistensechste Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht. Der 22-Jährige, an Nummer zwei gesetzt, gewann gegen den kanadischen Jungstar Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:1 und trifft in der Runde der letzten Acht auf Sam Querrey (USA). Zverev ist der einzige deutsche Spieler bei dem mit knapp 3,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier.