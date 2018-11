Zverev nach London-Sieg wieder Nummer vier der Weltrangliste

Köln (SID) - Alexander Zverev ist durch seinen Titel beim ATP-Saisonfinale in der Tennis-Weltrangliste wieder auf den vierten Platz vorgerückt. In dem am Montag von der Spielervereinigung ATP veröffentlichten Ranking überholte der 21-Jährige den Argentinier Juan Martin del Potro, der in London verletzt gefehlt hatte. An der Spitze steht trotz der Finalniederlage gegen Zverev weiterhin Wimbledon- und US-Open-Sieger Novak Djokovic (Serbien) vor Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz).