Zverev ohne Mühe im Achtelfinale von Paris

Paris (SID) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Paris ins Achtelfinale eingezogen. Der an Nummer vier gesetzte Hamburger, der für die erste Runde ein Freilos hatte, bezwang den Serben Miomir Kecmanovic locker in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2. In der Runde der letzten 16 bekommt es der Weltranglistensiebte nun mit dem Franzosen Adrian Mannarino zu tun.

Zverev setzte sich problemlos mit 6:2, 6:2 durch © SID

Zverev nahm seinem Gegner gleich das erste Aufschlagspiel ab und musste selbst kein Break hinnehmen. Bereits nach 55 Minuten verwandelte der 23-Jährige seinen ersten Matchball. Die beiden Kontrahenten hatten sich zuvor erst einmal gegenübergestanden. Beim ATP-Masters in Cincinnati 2019 ging der Sieg noch an Kecmanovic.

Zverev ist der einzige noch im Turnier verbliebene deutsche Spieler. Jan-Lennard Struff (Warstein) war in der zweiten Runde an Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 9) gescheitert.