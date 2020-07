Zverev sagt Turnier-Teilnahme in Berlin ab

Köln (SID) - Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat seine Teilnahme am Tennis-Einladungsturnier in der kommenden Woche in Berlin abgesagt. "Ich habe die Entscheidung getroffen, für den Moment mit meinem Team zu trainieren und keine offiziellen Events zu spielen", schrieb der Weltranglistensiebte am Mittwoch bei Instagram: "Es ist nie schön, auf ein Heimspiel zu verzichten, aber ich werde bald zurück sein."

Nahm an der Adria-Tour teil: Alexander Zverev © SID

Zverev war das Zugpferd des österreichischen Turnier-Veranstalters Edwin Weindorfer für das Event im Steffi-Graf-Stadion und in einem Hangar des Flughafens Tempelhof. Weindorfer hatte bereits am Mittwochmorgen im Gespräch mit dem SID Zweifel an der Teilnahme von Zverev geäußert.