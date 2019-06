Zverev überraschend beim Turnier in Stuttgart am Start

Stuttgart (SID) - Alexander Zverev gönnt sich auch nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open in Paris keine Pause. Der 22 Jahre alte Hamburger tritt in der kommenden Woche beim Rasenturnier in Stuttgart an. Noch nach seiner Niederlage am Donnerstag in Roland Garros gegen Novak Djokovic (Serbien) hatte Zverev angekündigt, sich auszuruhen. "Ich spiele Halle, nichts davor", sagte er.

Alexander Zverev startet beim Turnier in Stuttgart © SID

Einen Tag später gaben die Organisatoren in Stuttgart den Start des besten deutschen Tennisprofis bekannt. Zverev werde mit einer "Last-Minute-Wildcard" erstmals seit dem Jahr 2015 wieder am Weissenhof aufschlagen. Auch sein älterer Bruder Mischa wird von Turnierdirektor Edwin Weindorfer mit einer Wildcard ausgestattet. Gemeinsam spielen die Zverevs auch im Doppel.

"In den letzten Wochen habe ich wieder Selbstvertrauen gewonnen und hoffe jetzt auf erfolgreiche Turniere auf Rasen. Ich liebe es, in Deutschland vor meinen Fans zu spielen", wird Zverev in der Mitteilung des Turniers zitiert. Der gebürtige Hamburger ist in Stuttgart an Position eins gesetzt und hat in der ersten Runde ein Freilos. Eine Woche später tritt Zverev bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen an, ab dem 1. Juli steigt der Saisonhöhepunkt in Wimbledon.