Zverev vor Rückkehr auf ATP-Tour weiter mit Knöchelproblemen

Acapulco (SID) - Der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev hat vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour beim Turnier in Acapulco offenbar doch noch mit Knöchelproblemen zu kämpfen. Er habe sich zuletzt wieder in ärztliche Behandlung begeben, sagte der Weltranglistendritte vor seinem Erstrundenmatch gegen den Australier Alexei Popyrin. Zverev hatte sich die Verletzung bei einem Trainingsmatch im Vorfeld der Australian Open zugezogen.

Alexander Zverev kämpft mit Knöchelproblemen © SID

"Ich hoffe, dass es besser wird, und ich hoffe, dass ich sehr bald wieder schmerzfrei bin", sagte Zverev, der eigentlich bereits Entwarnung wegen der Knöchelverletzung gegeben hatte: "Im Prinzip hat jeder Spieler bisher mehr gespielt als ich. Aber ich freue mich darauf, jetzt endlich ins Rollen zu kommen. Ich habe einen vollen Terminkalender in den nächsten Wochen."

Zverev war in diesem Jahr lediglich bei den Australian Open im Einzel am Start und schied dort im Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic aus. Ansonsten bestritt der 21-Jährige beim Hopman Cup Anfang Januar an der Seite von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und bei der Davis-Cup-Erstrundenpartie im Februar gegen Ungarn Matches. Einen geplanten Turnierstart in Rotterdam hatte er zuletzt kurzfristig abgesagt.