Zverev zu Bryants Tod: "Jeder ist am Boden zerstört"

Melbourne (SID) - Die Nachricht vom tragischen Tod von Kobe Bryant hat auch bei den Australian Open in Melbourne für Bestürzung gesorgt. "Jeder, der den Sport liebt und ihn verfolgt, ist gerade am Boden zerstört", schrieb Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev in den sozialen Netzwerken. Der tödlich verunglückte ehemalige Basketball-Superstar sei "ein wahrer Profi und Vorbild für jeden, der diesem Mann auf seiner Reise gefolgt ist, zugleich aber zuerst ein Vater und ein Falimienmensch".

Alexander Zverev trauert um Kobe Bryant. © SID

Boris Becker twitterte ein Video, in dem ein Schauspieler das von Bryant verfasste Gedicht "Dear Basketball" vorträgt. Daraus entstand der gleichnamige animierte Kurzfilm über das Leben des Stars der Los Angeles Lakers, für den er 2018 einen Oscar erhielt. In dem Gedicht, das als Ankündigung zu seinem Rücktritt entstand, schildert Bryant seine Liebe zum Basketball - der Film greift dies auf. "Word", schrieb Becker dazu - wahre Worte.

Der Weltranglistenerste Rafael Nadal, der wie Zverev am Montag sein Achtelfinalmatch zu bestreiten hat, teilte auf Twitter mit, er stehe "unter Schock" angesichts der "schrecklichen Nachrichten vom tragischen Tod eines der größten Sportler der Welt". Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic hatte noch am Freitag in einem Interview über Bryant als seinen "Mentor" geschwärmt, dieser sei auch "für mich da gewesen", als er eine schwere Krise mit Verletzungen habe durchstehen müssen.

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger und australische Nationalheld Rod Laver (81) ließ auf Twitter wissen, er sei "fürchterlich traurig". Die ehemalige Weltranglistenerste Maria Scharapowa, die in Melbourne bereits ausgeschieden war, schrieb in persönlichen Worten: "Ich werde nie deine Großzügigkeit und die Zeit vergessen, die du mir in einigen meiner schwersten Stunden gegeben hast. Ich bin für immer dankbar. Mein Herz ist bei dir und seiner wunderbaren Familie."