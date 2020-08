Zverev zu Trainer Ferrer: "Wir sind zusammen, ein Paar"

Monte Carlo (SID) - Tennis-Star Alexander Zverev (23) hat die Testphase mit David Ferrer beendet und ist mit dem spanischen Trainer eine feste Verbindung vorerst bis zum Jahresende eingegangen. "Die Testphase ist vorbei. Wir sind zusammen, ein Paar. Wir verstehen uns unglaublich. Wir sind jetzt eine Mannschaft", sagte der Weltranglistensiebte am Samstagabend nach seinem Auftaktsieg beim Einladungsturnier in Nizza gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Nahm an der Adria-Tour teil: Alexander Zverev © SID

Anfang Juli hatte Zverev verkündet, eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Weltklassespieler Ferrer ausprobieren zu wollen, nachdem er sich im Jahr zuvor geräuschvoll von seinem Ex-Coach Ivan Lendl getrennt hatte. Danach war er wieder hauptsächlich von seinem Vater trainiert worden. "David und mein Vater sind jetzt beide meine Haupttrainer, mein Papa wird ja auch nicht jünger. Beide sind extrem wichtig in der Mannschaft", sagte Zverev in Nizza. Am Sonntag soll Ferrer an der Cote d'Azur zu seinem Schützling stoßen.