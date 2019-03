Zwangsgeld gegen Hannover-Boss Kind verhängt

Hannover (SID) - Das Amtsgericht Hannover hat ein Zwangsgeld von 25.000 Euro gegen Martin Kind, den Vorstandsvorsitzenden von Fußball-Bundesligist Hannover 96, verhängt. Der Klubboss wurde dafür bestraft, dass er sich weigerte, die Mitgliederliste vor der Versammlung der Niedersachsen am 23. März herauszugeben, wie es drei Mitglieder verlangt hatten.

96-Boss Martin Kind wird zur Kasse gebeten © SID

Kind und seine Vorstandskollegen ließen die Listen trotz Beschlusses des Amtsgerichts aber unter Verschluss. Kind kündigte eine Berufung gegen das Urteil an. Die Klubführung hatte stets betont, dass sie aus Gründen des Datenschutzes die Liste nicht veröffentlichen wolle. Nun soll eine Lösung gefunden werden, um der gegnerischen Partei gerecht zu werden. So soll das Konzept von ProVerein und deren Kandidatenvorstellung an alle Mitglieder verschickt werden.