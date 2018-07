Zwangspause für Fortuna-Stürmer Raman

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss verletzungsbedingt bis auf Weiteres auf Stürmer Benito Raman verzichten. Der 23 Jahre alte Belgier erlitt im Testspiel des Aufsteigers am vergangenen Samstag beim TSV Meerbusch einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.

Muskelfaserriss: Die Fortuna muss auf Raman verzichten © SID

In der vergangenen Woche hatten sich bereits Mannschaftskapitän Oliver Fink und Mittelfeldspieler Adam Bodzek verletzt. Fink kuriert einen Faserriss in der Wade mit anschließenden Achillessehnenproblemen aus. Bodzek laboriert an einer Rippenfraktur.