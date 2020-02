Zwangspause für Snowboarder Höflich

München (SID) - Snowboarder Andre Höflich muss eine Zwangspause einlegen. Der 22-jährige Allgäuer hat sich bei einem Sturz im Training für die US Open in Vail/Colorado an der Schulter verletzt und fällt damit rund fünf Wochen aus. Das gab der Verband Snowboard Germany bekannt.

Pause für Andre Höflich © SID

Höflich sollte beim wohl prestigeträchtigsten Wettkampf des Winters in der Halfpipe mit dem Finale am Samstag an den Start gehen. Die Weltcup-Saison ist für ihn bereits beendet, in der Gesamtwertung hat er am Ende des besten Wettkampf-Winters seiner Laufbahn einen starken fünften Platz erreicht.