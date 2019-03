Zwanziger mit erneuter FIFA-Kritik

Berlin (SID) - Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger hat seine Kritik am Fußball-Weltverband FIFA erneuert. "In der FIFA gibt es Abhängigkeitsverhältnisse in einem korruptionsgeneigten Umfeld", sagte der 73-Jährige in einem Interview für die 11Freunde-Sonderausgabe "Skandale". Zwanziger war von 2006 bis 2012 Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), von 2011 bis 2015 war er Mitglied im damaligen Exekutivkomitee der FIFA.

Theo Zwanziger äußert sich erneut kritisch über die FIFA © SID

"Vereinfacht gesagt: Wer dort von der Basis nach ganz oben kommen möchte, stellt sich gut mit seinen Vorgesetzten. Wer oben bleiben möchte, tut gut daran, seine Mitarbeiter nicht zu vergraulen", sagte Zwanziger: "Dazu gibt es eine Tendenz zum Wegschauen, Transparenz und Kontrolle sind unzureichend."