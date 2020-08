Zwei Coronafälle beim 1. FC Köln

Köln (SID) - Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Tabellen-14. der abgelaufenen Saison am Samstag bei Twitter mit. Die beiden Akteure hätten sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben.

Zwei FC-Profis haben sich mit COVID-19 infiziert © SID

Der FC trainierte am Samstag erstmals wieder auf dem Platz, am Mittwoch und Freitag waren Spieler und Mitarbeiterstab auf COVID-19 getestet worden.

In der abgelaufenen Saison hatten sich die Kölner Profis Ismail Jakobs und Niklas Hauptmann (mittlerweile Holstein Kiel) mit dem Coronavirus infiziert.