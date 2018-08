Zwei Fußballfans in Glasgow mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert

Glasgow (SID) - Vor dem Spiel in der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League zwischen den Glasgow Rangers und dem kroatischen Klub NK Osijek (1:1) sind am Donnerstag zwei Fußballfans verletzt worden. Nach übereinstimmenden britischen Medienberichten mussten die Männer im Alter von 24 und 40 Jahren mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide sollen sich in stabilem Zustand befinden.

Der Vorfall ereignete sich nahe des Ibrox Stadiums © SID

Zuvor waren Fangruppen der beiden Klubs vor dem Ibrox Stadium aneinandergeraten, wie Sky UK berichtete. "Diese Art von Gewalt wird nicht toleriert werden", zitierte der Sender einen Sprecher der Glasgower Polizei.