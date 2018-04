Zwei Jahre nach Lizenzentzug: Hamburgs Handballer schaffen Aufstieg in die 2. Liga

Hamburg (SID) - Gut zwei Jahre nach dem Lizenzentzug haben sich die Handballer des HSV Hamburg zurückgemeldet: Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen steht bereits drei Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger in die 2. Liga fest. Die Hanseaten gewannen am Samstag beim DHK Flensborg mit 28:24 und dürfen dank der Niederlage des Konkurrenten TSV Altenholz beim MTV Braunschweig die Meisterschaft in der 3. Liga Nord feiern.

Der HSV Hamburg schafft den Aufstieg in die zweite Liga © SID

Nach dem Lizenzentzug und der Abmeldung des HSV Handball vom Bundesliga-Spielbetrieb im Januar 2016 ist der Klub damit zurück im Profi-Bereich. Am 27. April soll der Aufstieg beim Heimspiel gegen die Reserve der SG Flensburg-Handewitt mit einer großen Party gefeiert werden.