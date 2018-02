Zwei Khedira-Treffer bei Kantersieg von Juve - Neapel wieder Spitze

Rom (SID) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat zum 7:0 (4:0)-Kantersieg des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin gegen US Sassuolo einen Doppelpack beigetragen. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 24. und 27. Minute seine Saisontreffer fünf und sechs. Überragender Akteur bei Juve war aber einmal mehr Gonzalo Higuain, der in der in der 63., 74. und 83. Minute traf. Alex Sandro (9.) und Miralem Pjanic (38.) steuerten die weiteren Treffer bei.

Sami Khedira trifft doppelt für Juventus Turin © SID

Dennoch muss sich Juve im Titelrennen weiter mit der Verfolgerrolle begnügen. Der SSC Neapel siegte am Sonntagabend durch Tore von Dries Mertens (20.) und Marek Hamsik (47.) mit 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Benevento Calcio und setzte sich wieder mit einem Punkt Vorsprung auf die Turiner an die Spitze der Serie A.