Zwei Tage nach dem EuroCup-Aus: Bayerns Serie reißt im Spitzenspiel gegen Alba

München (SID) - Zwei Tage nach dem Aus im EuroCup ist die Bundesligaserie der Basketballer von Bayern München gerissen. Im Spitzenspiel gegen Alba Berlin unterlag der bislang souveräne Tabellenführer deutlich mit 72:91 (39:34) und ging nach 20 Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Feld. Alba revanchierte sich für die Niederlage im Pokalfinale im Februar und darf wieder vom Hauptrundensieg träumen.

Kraftlose Bayern verlieren Spitzenspiel © SID

Allerdings liegen die Bayern (46:4 Punkte) auch nach dem 25. von 34 Spieltagen noch immer komfortabel vor den Berlinern (42:8), die ihren elften Sieg in Serie feierten. Dritter sind die MHP Riesen Ludwigsburg (42:10) vor den EWE Baskets Oldenburg (34:18), die am Samstag das Verfolgerduell bei medi Bayreuth (32:18) mit 102:98 (51:44) gewonnen hatten.

Im ersten Viertel gegen Alba zeigten die Bayern eine Reaktion auf die beiden bitteren Niederlagen gegen Darüssafaka Istanbul und führten mit 13 Punkten Vorsprung. Danach schwanden jedoch die Kräfte. Peyton Siva (16), Joshiko Saibou und Luke Sikma (je 14) waren die erfolgreichsten Berliner Schützen. Bei den Münchnern punkteten Jared Cunningham und Devin Booker (je 11) am häufigsten.

Bereits am Samstag war dem früheren Vizemeister ratiopharm Ulm ein wichtiger Sieg im Kampf um die Play-offs gelungen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath setzte sich beim direkten Kontrahenten s.Oliver Würzburg 91:74 (43:33) durch und liegt als Neunter mit 28:22 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Platz acht, der zum Einzug in die Endrunde berechtigt. Am Sonntag gewannen zudem die Frankfurt Skyliners bei den Telekom Baskets Bonn 79:75 (27:40).