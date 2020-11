Zwei Teams in Quarantäne: Zwei BBL-Auftaktspiele abgesagt

Köln (SID) - Nach den zahlreichen Absagen im Pokal fallen auch zum Saisonstart der Basketball Bundesliga (BBL) zwei Spiele aus. Die Teams der Giessen 46ers und von medi Bayreuth befinden sich nach positiven Coronatests in Quarantäne. Die 46ers hätten am Samstag gegen den MBC aus Weißenfeld gespielt, Bayreuth wäre auf die Telekom Baskets Bonn getroffen. Wann die Partien nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

"Wir haben uns vorschriftsmäßig an alle vorgegebenen Abläufe gehalten, unser Team sofort in häusliche Quarantäne gestellt und alle verantwortlichen Instanzen wie das Gesundheitsamt und die BBL unmittelbar informiert", sagte Gießens Geschäftsführer Michael Koch. Der betroffene Spieler habe keine Symptome. Das zuständige Gesundheitsamt veranlasste die Quarantäne.

Im Pokalwettbewerb waren sechs Spiele abgesagt worden, da Titelverteidiger Alba Berlin, die Telekom Baskets Bonn und medi Bayreuth in Quarantäne mussten. Die Franken baten daher um die Verlegung des Saisonauftakts, diesem Antrag stimmte die Liga am Donnerstagabend zu.

BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte nach den Fällen im Pokal kritisiert, dass komplette Mannschaften isoliert wurden. Die BBL ist wegen der Problematik bereits aktiv. "Die Gesundheitsämter waren schnell dabei, die gesamten Mannschaften in Quarantäne zu schicken. Auch sehr lange. Wir werden alle Gesundheitsämter nochmal anschreiben und auch in den Dialog gehen, um Wissen und Verständnis aufzubauen", sagte Holz dem SID.

Für die Durchführung der neuen Spielzeit, die am Freitag beginnt, sei das enorm wichtig: "Wenn bei einem Fall, der möglicherweise noch nicht einmal infektiös ist, ein gesamtes Team zwei Wochen weggesperrt wird, dann funktioniert die Saison so, wie wir es vorhaben, definitiv nicht", so Holz.