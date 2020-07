Zwei Trainingslager: Schalke veröffentlicht Saisonvorbereitung

Köln (SID) - Die Saisonvorbereitung von Fußball-Bundesligist Schalke 04 sieht zwei Trainingslager und acht Testspiele vor. Dies gaben die Knappen am Montag bekannt. Da aufgrund der Corona-Pandemie beim Trainingsauftakt am 3. August keine Fans zugelassen sind, wird der Verein die Einheit live übertragen.

Unter anderem geht es für die Schalker nach Österreich © SID

Vier Tage später geht es dann ins erste Trainingslager nach Herzlake (7. bis 10. August). Dort wird das Team von Trainer David Wagner gegen Zweitligist VfL Osnabrück sein erstes Testspiel bestreiten. Die Schalker werden zudem ins Ausland reisen. Zwischen dem 21. und 29. August bereitet sich die Mannschaft in Längenfeld/Österreich auf die Spielzeit 2020/2021 vor.

Wann und wo die weiteren Testspiele stattfinden werden, steht noch nicht fest. Der Verein arbeite aber an Konzepten, "die zumindest bei einigen Testspielen ein gewisses Kontingent an Zuschauern ermöglichen", hieß es in der Mitteilung.