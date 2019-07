Zwei deutsche Florettfechterinnen im WM-Hauptfeld

Budapest (SID) - Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Golubytskyi (Werbach) ist bei der Fecht-WM in Budapest in der Qualifikation ausgeschieden. Die Florettspezialistin unterlag im entscheidenden Gefecht der Südkoreanerin Hong Seo In 9:15. Ebenfalls nicht den Sprung ins Hauptfeld der besten 64 am Freitag schaffte Eva Hampel (Tauberbischofsheim), die 11:15 gegen Nataly Michel aus Mexiko verlor.

Zwei Deutsche scheiden bei Fecht-WM aus © SID

Damit kämpfen nur zwei deutsche Florettfechterinnen um die Einzelmedaillen. Anne Sauer qualifizierte sich durch eine makellose Vorrundenbilanz von 5:0, Hoffnungsträgerin Leonie Ebert (beide Werbach) war als Weltranglistensiebte direkt für das Hauptfeld gesetzt.

Der deutsche Fechter-Bund (DFeB) startet mit einem 24-köpfigen Team in Budapest. Die ersten Medaillen werden am Donnerstag in den Einzelwettbewerben im Herrensäbel und Damendegen vergeben. Dabei sind die EM-Dritten Max Hartung (Dormagen) und Alexandra Ndolo (Leverkusen) die größten deutschen Medaillenhoffnungen.