Zwei verletzte S04-Fans in Leverkusen - einer "in kritischem Zustand"

Leverkusen (SID) - Beim Westschlager der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04 hat es am Sonntag im Schalker Block zwei Verletzte gegeben. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete gab es zwei verletzte S04-Anhänger, einer davon befindet sich nach Aussage von Schalkes Manager Christian Heidel am Sky-Mikrofon nach Spielfluss "in einem kritischen Zustand".

Zwei verletzte Schalke-Fans in Leverkusen © SID

Offenbar war der später Schwerverletzte ohne Fremdeinwirkung auf der Treppe gestolpert und erlitt eine Kopfblessur; er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Anhänger stellten nach dem Vorfall, den Schalkes Mediendirektor Thomas Spiegel bereits während des laufenden Spiels der Funke-Mediengruppe bestätigte, zwischenzeitlich die Unterstützung ihrer Mannschaft ein.