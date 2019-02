Zweierbob: Friedrich gewinnt auch siebten Weltcup der Saison

Lake Placid (SID) - Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) ist in seiner Spezialdisziplin auch zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften nicht zu schlagen. Im Zweierbob gewann der 28-Jährige am Freitag mit Anschieber Thorsten Margis den Weltcup im amerikanischen Lake Placid und feierte damit den siebten Erfolg im siebten Saisonrennen. Der überraschend starke Franzose Romain Heinrich wurde Zweiter vor Co-Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada.

Friedrich (l.) ist bereit für die WM © SID

Vierer-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) vergab mit Anschieber Christian Rasp durch einen völlig misslungenen zweiten Lauf die Chance auf den Sieg und fiel noch bis auf Rang sieben zurück. Nach dem ersten Durchgang hatten Lochner und Friedrich noch gleichauf in Führung gelegen. Nico Walther (Oberbärenburg) landete mit Paul Krenz auf dem vierten Platz.

Am kommenden Wochenende steigt im kanadischen Calgary das Weltcup-Finale, Friedrich ist sein zweiter Gesamtsieg im kleinen Schlitten dann nur noch theoretisch zu nehmen. Seit Januar 2018 hat er wettbewerbsübergreifend jedes seiner Zweier-Rennen gewonnen.

Der Sachse ist Olympiasieger im Zweier und Vierer, er hält zudem die Weltmeistertitel in beiden Schlitten und ist Europameister im Zweier. Bei der WM in zwei Wochen im kanadischen Whistler will er zum Abschluss der Saison seinen historischen fünften Zweier-Titel in Serie einfahren.