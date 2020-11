Zweierbob: Friedrich gewinnt erneut in Sigulda

Sigulda (SID) - Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich marschiert weiter ungeschlagen durch die noch junge Saison. Der Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg gewann am Samstag mit Anschieber Thorsten Margis auch den dritten Zweier-Weltcup im lettischen Sigulda. Durch einen Bahnrekord im zweiten Lauf verwies Friedrich Lokalmatador Oskars Kibermanis mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Schweizer Simon Friedli.

Friedrich gewinnt den dritten Zweier-Weltcup in Sigulda © SID

Auf den Rängen vier und fünf schlossen auch Christoph Hafer (Bad Feilnbach) mit Anschieber Christian Hammers und Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) mit Eric Franke ordentlich ab. Lochner, beim Auftakt eine Woche zuvor an selber Stelle zweimal Zweiter, vergab dieses Mal die Chance auf ein besseres Ergebnis mit einem schwachen ersten Lauf, in dem er nur knapp einen Sturz vermied.

Friedrich hatte am ersten Rennwochenende einen Doppelsieg gefeiert, beide Weltcups am Samstag und Sonntag gewonnen. Er geht als souveräner Gesamt-Spitzenreiter in den nächsten Lauf in Sigulda am Sonntag (14.00 Uhr).

In dieser Saison finden trotz der Corona-Pandemie wie geplant acht Weltcups statt, darunter in Winterberg und am Königssee. Höhepunkt der Saison ist die am 1. Februar 2021 beginnende WM im sächsischen Altenberg.