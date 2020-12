Zweierbob: Friedrich revanchiert sich für erste Saisonpleite

Igls (SID) - Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat einen Tag nach seiner ersten Saisonniederlage erfolgreich Revanche genommen. Der Rekordweltmeister gewann mit Anschieber Thorsten Margis am Sonntag das Zweier-Rennen vor seinem schärfsten Konkurrenten Johannes Lochner (Stuttgart) und dessen Anschieber Christian Rasp mit 16 Hundertstelsekunden Vorsprung. Der Lette Oskars Kibermanis wurde Dritter (+0,35 Sekunden), Christoph Hafer (Bad Feilnbach) landete mit Christian Hammers auf dem siebten Platz (+0,98).

Francesco Friedrich (r.) und Anschieber Thorsten Margis © SID

Am Samstag hatte im fünften Saisonrennen erstmals Lochner mit Anschieber Eric Franke hauchdünn die Nase vor Friedrich gehabt, die deutschen Schlitten sind nach der Hälfte der Weltcup-Saison somit weiterhin ungeschlagen. Schon am kommenden Wochenende stehen zwei weitere Rennen in Igls an.

Diese Saison umfasst wie geplant acht Weltcup-Stationen, darunter in Winterberg und am Königssee. Auf die Übersee-Rennen wird allerdings verzichtet. Höhepunkt der Saison ist die am 1. Februar 2021 beginnende WM im sächsischen Altenberg.