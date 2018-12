Zweite Weltliga-Niederlage für DSV-Wasserballer

Moskau (SID) - Deutschlands Wasserballer haben in ihrem dritten Spiel der Weltliga die zweite Niederlage kassiert. Die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm musste sich in Moskau Gastgeber Russland mit 8:14 geschlagen geben. Mit drei Punkten für den Sieg gegen Neuling Malta belegt Deutschland in der Gruppe A nunmehr den dritten Platz hinter Spitzenreiter Ungarn und den Russen.

Weltliga: Deutsche Wasserballer verlieren gegen Russland © SID

Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am 29. Januar Ungarn. Der Weltcupgewinner ist dabei klar favorisiert, hatte das Hinspiel bereits deutlich mit 17:9 für sich entschieden. Allerdings hatte Deutschland den Vizeweltmeister im September beim Weltcup in der Vorrunde 12:10 bezwungen.

Die deutschen Tore gegen Russland erzielten in Abwesenheit des Kapitäns Marko Stamm Neuling Fynn Schütze (2), Julian Real (2) Dennis Eidner, Ben Reibel, Tobias Preuß und Mateo Cuk.

Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) ist trotz der Niederlage weiter im Rennen um einen Endrundenplatz. Nach einer Änderung des Spielmodus qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder Gruppe zunächst für das Finalturnier des im Vorjahr neugeschaffenen Europa Cups für Nationalmannschaften, bei dem dann die europäischen Vertreter beim Weltliga-Finale ermittelt werden.