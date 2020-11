Zweiter Sieg für Uruguay in WM-Qualifikation

Barranquilla (SID) - Uruguay hat in der Südamerika-Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar seinen zweiten Sieg gefeiert. In Barranquilla siegte der zweimalige Weltmeister gegen Gastgeber Kolumbien 3:0 (1:0) und schob sich dadurch in die Spitzengruppe vor. Die Stürmerstars Edinson Cavani (5.) und Luis Suarez (54.) sowie Darwin Nunez (73.) trafen für die Gäste. Kolumbien hingegen, das die Nachspielzeit nach einer Gelb-Roten Karte für Yerry Mina (90.) dezimiert absolvieren musste, kassierte damit im dritten Eliminatorias-Spiel seine erste Niederlage quittieren.