Zweiter Sprinterfolg für Ackermann in Rumänien - Teamkollege Mühlberger holt Gesamtsieg

Köln (SID) - Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel) hat die letzte Etappe der Sibiu Tour in Rumänien gewonnen und seinen zweiten Sieg nach der langen Corona-Pause eingefahren. Der favorisierte 26 Jahre alte Fahrer vom deutschen Team Bora-hansgrohe setzte sich im Massensprint nach 109 km mit Start und Ziel in Sibiu vor seinem Teamkollegen Michael Schwarzmann (Kempten) und dem Lokalmatadoren Eduard-Michael Grosu durch. Es war die zweite Teiletappe am Sonntag.

Ackermann führt Bora-hansgrohe bei Sibiu Tour an © SID

Nach der Clasica de Almeria, dem Auftakt der UAE Tour im Februar und dem Erfolg am Samstag in Siriu war es für den deutschen Meister von 2018 der vierte Saisonsieg. Während der Fernfahrt Paris-Nizza, an der auch Ackermann teilnahm, war die Radsport-Saison am 12. März unterbrochen worden.

Den Gesamtsieg sicherte sich Ackermanns Teamkollege Gregor Mühlberger (Österreich), der auf der ersten Teiletappe des Tages am Sonntag beim 12,5 km langen Bergzeitzeitfahren von Curmatura Stezii nach Arena Platos seinen zweiten Sieg in Rumänien einfuhr. Mühlberger war bereits beim österreichischen Doppelsieg mit Patrick Konrad, der Zweiter im Gesamtklassement wurde, am Freitag erfolgreich gewesen. Konrad hatte die Rundfahrt nach dem vorletzten Tag angeführt.

Mit Bora-hansgrohe und Israel Start-Up Nation nutzten lediglich zwei World-Tour-Teams das unterklassige Rennen als ersten Formtest nach der Corona-Zwangspause, einige andere Topmannschaften hatten wegen der negativen Entwicklung der Corona-Pandemie in Rumänien ihren Start kurzfristig abgesagt.

Das Event wurde wegen der Coronakrise ohne Zuschauer ausgetragen, Fahrer und sonstige Teammitglieder lebten vor Ort in einer abgeschotteten Blase. Die Sibiu Tour rund um die gleichnamige Stadt in Siebenbürgen, die den deutschen Namen Hermannstadt trägt, ist das erste größere Profirennen nach dem Restart.