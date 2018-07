Zweiter Toursieg für schottischen Golfprofi Knox

Donegal (SID) - Der schottische Golfprofi Russell Knox hat seinen zweiten Erfolg auf der Europa-Tour gefeiert. Der 33-Jährige setzte sich bei der Irish Open in Donegal im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Neuseeländer Ryan Fox durch, dem Sohn des früheren Rugby-Weltmeisters Grant Fox. Beide Spieler hatten nach 72 Löchern 274 Schläge auf dem Konto. Im Play-off an der 18 gelang Knox dann mit drei Schlägen ein Birdie, während Fox eine 4 spielte.

Russell Knox gewinnt Irish Open in Donegal © SID

Knox kassierte für seinen Triumph rund eine Million Euro, Fox durfte sich mit seinem höchsten Karrierescheck über rund 660.000 Euro trösten. Die beiden deutschen Starter, Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Marcel Siem (Ratingen), waren in Donegal am Cut nach zwei Runden gescheitert.