Zweites Spielberg-Wochenende bringt Rückgang bei RTL-Zuschauern

Köln (SID) - Das zweite Formel-1-Rennen in Österreich binnen acht Tagen hat bei den RTL-Zuschauern deutlich weniger Anklang gefunden als der Auftakt. Im Schnitt schalteten am Sonntagnachmittag 3,52 Millionen ein, das waren fast eine Million weniger als beim ersten Saisonrennen in Spielberg am vergangenen Wochenende (4,48 Millionen). Der Marktanteil lag bei starken 26,2 Prozent.

Lewis Hamilton (m.) gewann das Rennen in Spielberg © SID

Der Spitzenwert von 4,33 Millionen Zuschauern (Vorwoche: 5,15 Millionen) wurde am Sonntag kurz nach dem Start erreicht, als Ferrari-Pilot Sebastian Vettel von seinem Teamkollegen Charles Leclerc in einen Unfall verwickelt wurde und beide ausschieden. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes gewann das Rennen.

Bereits am kommenden Wochenende geht es auf dem Hungaroring nahe Budapests weiter, der Start erfolgt erneut um 15.10 Uhr.