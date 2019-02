Zweites WM-Bronze für Snowboarder Baumeister

Park City (SID) - Einen Tag nach dem Bronzegewinn im Parallel-Riesenslalom hat Stefan Baumeister seinen erfolgreichen Auftritt bei den Snowboard-Weltmeisterschaften in Park City mit einer weiteren Medaille gekrönt. Der 25-Jährige aus Aising-Pang gewann das "kleine" Finale beim Parallel-Slalom gegen Dmitri Sarsembajew (Russland). Der Titel ging an den Russen Dmitri Loginow, der bereits am Vortag triumphiert hatte.

Stefan Baumeister krönt seine gute Leistung mit Bronze © SID

Baumeister zeigte eine souveräne Leistung, scheiterte in der Runde der letzten Vier aber knapp am späteren Zweiten Roland Fischnaller (Italien). Auf dem langsameren roten Kurs fehlten Baumeister lediglich 18 Hundertstel zum Finaleinzug. Für Snowboard Germany war es bereits die fünfte Medaille.