Zweitliga-Aufsteiger Paderborn holt Vasiliadis

Paderborn (SID) - Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn hat in Sebastian Vasiliadis (20) vom Fußball-Drittligisten VfR Aalen den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Mittelfeldspieler erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Sebastian Vasiliadis erhält einen Vertrag bis 2020 © SID

"Wir freuen uns, dass sich Sebastian für uns entschieden hat und in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Sebastian verfügt über sehr gute Fähigkeiten in Eins-zu-Eins-Situationen und enormes Entwicklungspotenzial, das wir gemeinsam fördern wollen", kommentierte der SCP-Geschäftsführer Sport, Markus Krösche, den Transfer.