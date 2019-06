Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden verpflichtet Tietz

Wiesbaden (SID) - Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Neuzugang verpflichtet. Stürmer Phillip Tietz kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der 21-Jährige war in der vergangenen Spielzeit an den Drittligisten Carl-Zeiss Jena ausgeliehen gewesen. Dort erzielte Tietz elf Treffer.