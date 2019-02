Zweitliga-Verfolgerduell zwischen Kiel und Berlin ausverkauft

Kiel (SID) - Das Zweitliga-Verfolgerduell zwischen Holstein Kiel und Union Berlin am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ist ausverkauft. Wie die Norddeutschen mitteilten, waren schon am Vortag der richtungsweisenden Partie alle 9500 Eintrittskarten vergriffen. Mit einem Heimsieg würden die Norddeutschen (39 Punkte) im Kampf um den Aufstieg an den Gästen (41) vorbeiziehen.