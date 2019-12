Zweitligist Heidenheim vorerst ohne Griesbeck

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim muss seinen Platz in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck verteidigen. Der 29-Jährige erlitt im vergangenen Punktspiel beim Hamburger SV (1:0) am Freitag einen Innenbandanriss im rechten Knie und wird dem Tabellendritten "bis auf Weiteres" fehlen, teilte der Verein mit.