Zweitrunden-Aus für Maria in Cincinnati

Cincinnati (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (31) ist beim WTA-Turnier in Cincinnati/Ohio in der zweiten Runde gescheitert. Die Weltranglisten-85. aus Bad Saulgau musste sich US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA/Nr. 3) klar mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

WTA-Turnier: Tatjana Maria scheidet in Cincinnati aus © SID

Bei der mit knapp 2,9 Millionen Dollar dotierten Frauen-Konkurrenz ist damit aus deutscher Sicht nur noch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) vertreten. Die 30-Jährige trifft am Mittwochabend nach einem Freilos in der ersten Runde auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Für Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) war bereits am Montag in der ersten Runde Schluss. Die an Position 10 gesetzte Wimbledon-Halbfinalistin gab gegen die Französin Kristina Mladenovic beim Stand von 4:6, 2:3 wegen einer Wadenverletzung auf.