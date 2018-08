Zweitrunden-Pleite in Cincinnati: Zverev verpatzt US-Open-Generalprobe

Cincinnati (SID) - Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat die Generalprobe für die US Open (27. August bis 9. September) verpatzt. Nach seinem Viertelfinal-Aus in Toronto in der Vorwoche musste sich der Vierte der Tennis-Weltrangliste beim ATP-Masters in Cincinnati schon in der zweiten Runde dem Niederländer Robin Haase mit 7:5, 4:6, 5:7 geschlagen geben. In der ersten Runde hatte der Hamburger ein Freilos genossen.

ATP-Masters in Cincinnati: Zverev scheiert in Runde zwei © SID

Für Zverev hält damit die Durststrecke in Cincinnati an. Beim Masters in Ohio gewann er noch nie ein Spiel im Hauptfeld. Im Vorjahr war der 21-Jährige ebenfalls nach einem Freilos zum Auftakt schon in der zweiten Runde gescheitert, auch bei den US Open folgte ein Zweitrunden-Aus.

Aus deutscher Sicht ist beim mit rund 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier nur noch Alexander Zverevs Bruder Mischa vertreten. Der 30-Jährige trifft am Mittwoch in seiner Zweitrundenpartie auf den an Position fünf gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Alexander Zverev, dreimaliger Masters-Sieger, hatte mit dem in der Weltrangliste um 51 Plätze schlechter klassierten Haase von Beginn an schwer zu kämpfen. Nach dem engen ersten Satz, den Zverev trotz zwei Aufschlagverlusten noch für sich entscheiden konnte, zog der Niederländer im zweiten Durchgang früh mit zwei Breaks auf 4:0 davon, das Rebreak von Zverev im Anschluss war zu wenig.

Auch im dritten Satz musste die Nummer drei der Setzliste direkt seinen Service abgeben, selbst drei Breakbälle im darauffolgenden Aufschlagspiel Haases vermochte Zverev nicht zu nutzen. Beim Stand von 3:4 machte er es besser und kam wieder ins Spiel zurück, doch Haases insgesamt sechstes Break zum 6:5 sorgte für die Vorentscheidung.